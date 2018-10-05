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В Тульском театре драмы рассказали, почему носы не мешают целоваться
Фото Тульского академического театра драмы.

В Тульском театре драмы рассказали, почему носы не мешают целоваться

В Тульском академическом театре драмы – премьера: спектакль «Земля Эльзы» по пьесе очень востребованного сейчас уральского драматурга Ярославы Пулинович.

«Земля Эльзы» идет уже во многих российских театрах, и вот теперь к вечному разговору о жизни, любви и счастье могут подключиться и туляки.

Считается, что это пьеса о любви «Ромео и Джульетты» пенсионной реформы, – любви все возрасты покорны. Но куда больше это спектакль о понимании, насколько мы вообще готовы принять жизнь других людей, особенно тех, кого считаем своими близкими. Ну да, почудили старики – решили на старости лет пожениться. Один вдовец, другая вообще свежеиспеченная вдова. Но, оказывается, это вовсе не их дело. Странная пенсионная любовь не на шутку волнует соседей, что естественно – надо же о чем-то судачить, а еще больше детей, которые, конечно же, знают жизнь лучше стариков – они ведь уже и своих детей вырастили и пристроили.

Эта работа – полноценный творческий дебют актерского дуэта Натальи Савченко и Дмитрия Краснова, режиссера-постановщика спектакля. Да, они выходили вместе на сцену раньше, еще в девяностые годы, но последнее время Дмитрий Алексеевич, как правило, вводился в уже готовый спектакль, вместо другого актера. Теперь же изначально всё ставилось на их творческое содружество, слетанность в паре, как говорят летчики.

При всей вроде бы простоте истории от исполнителей главных ролей зависит вся искренность повествования и успех спектакля. Это работа именно на актерский дуэт. Что там сценические дети, зритель ведь тоже должен поверить, что эта чудная старуха, которую не любил муж, а соседи кричали в спину «фашистка», ни разу в жизни не целовавшаяся, сохранила в душе желание любить, носить туфли на каблуке и с бантиком, надеть на собственную свадьбу чудное розовое платье с огромной розочкой.

Да еще позволить разглядеть всё это в себе чудаковатому отставному учителю географии, который будет вокруг нее скакать от счастья и повторять: «Элечка, моя Элечка!»

Спектакль вроде бы про стариков, но о возрасте как-то не задумываешься. Нам словно говорят, что у нее, любви, нет возраста, есть только живая душа, которая проснулась для этого чувства, и неважно, в каком возрасте это произойдет. Некоторые, вон, всю жизнь ждут и не могут дождаться. Поэтому окружающим эти старики кажутся смешными, а они себе – нет. Эльза смогла ответить на давний вопрос – почему, когда целуешься, носы не мешают, а Василий Игнатьевич решился на важный в своей жизни шаг – посмотреть вместе с Элечкой на тот мир, о котором он до этого так долго рассказывал детям на уроках географии. Им есть о чем помолчать, а еще больше – о чем рассказать. Они могут говорить и быть услышанными, понятыми.

Всё хорошо, кроме одного, – даже в самом пожилом возрасте нельзя быть свободным от того общества, в котором ты живешь. А оно может быть злее и безжалостнее, чем мы себе представляем, ведь наши близкие тоже нас по-своему любят и ценят, хотят защитить. Просто любовь – она для каждого человека своя. И выбор, и в своей, и в чужой любви, тоже должен сделать каждый из героев спектакля.

Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 15:35 +1
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