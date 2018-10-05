Официально: Бывший тренер «Арсенала» Миодраг Божович возглавил «Крылья Советов»

Фото пресс-службы ФК "Крылья Советов".

Экс-тренер «Арсенала» Миодраг Божович возглавил самарские «Крылья Советов». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Сегодня, 5 октября, черногорского специалиста официально представили команде в качестве главного тренера.

Миодраг Божович представлен командеhttps://t.co/DQA81DyGZ1 — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 5 октября 2018 г.

После девяти туров чемпионата «Крылья Советов» с 7 очками находятся на 15-й строчке в турнирной таблице. Самарцы проиграли в трех последних матчах турнира. В том числе, команда потерпела разгромное поражение от «Арсенала» — 0:4.