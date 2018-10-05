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Официально: Бывший тренер «Арсенала» Миодраг Божович возглавил «Крылья Советов»
Фото пресс-службы ФК "Крылья Советов".

Официально: Бывший тренер «Арсенала» Миодраг Божович возглавил «Крылья Советов»

Специалиста представили новой команде.

Экс-тренер «Арсенала» Миодраг Божович возглавил самарские «Крылья Советов». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Сегодня, 5 октября, черногорского специалиста официально представили команде в качестве главного тренера.

После девяти туров чемпионата «Крылья Советов» с 7 очками находятся на 15-й строчке в турнирной таблице. Самарцы проиграли в трех последних матчах турнира. В том числе, команда потерпела разгромное поражение от «Арсенала» — 0:4.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:06 +3
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