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В пятницу в центре Тулы будет ограничена продажа алкоголя

В пятницу в центре Тулы будет ограничена продажа алкоголя

Это связано с проведением футбольного матча «Арсенал» – «Уфа».

Как сообщает администрация Тулы, из-за футбольного матча 5 октября в радиусе километра от стадиона «Арсенал» будет ограничена продажа спиртного.

В частности, нельзя будет купить алкогольную продукцию (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху), с 16.30 до 22.00.

Напомним, для обеспечения безопасности во время проведения футбольного матча на прилегающих к стадиону улицах будет ограничено движение и парковка транспорта.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:37 +4
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