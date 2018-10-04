В пятницу в центре Тулы будет ограничена продажа алкоголя

Это связано с проведением футбольного матча «Арсенал» – «Уфа».

Как сообщает администрация Тулы, из-за футбольного матча 5 октября в радиусе километра от стадиона «Арсенал» будет ограничена продажа спиртного.

В частности, нельзя будет купить алкогольную продукцию (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху), с 16.30 до 22.00.

Напомним, для обеспечения безопасности во время проведения футбольного матча на прилегающих к стадиону улицах будет ограничено движение и парковка транспорта.