Туляки жалуются на работу финансовых компаний: более 1000 обращений с начала года

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С начала года жители Тульской области направили в Банк России 1022 обращения с жалобами на работу финансовых организаций.

Чаще всего туляки жалуются на банки (600 обращений), на втором месте – страховщики (249), замыкают тройку лидеров микрофинансовые организации (74), сообщили Myslo в Отделении по Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

125 поступивших обращений связаны с проблемами с погашением кредитов (невозможность по личным причинам обслуживать заем, отказ банка в рефинансировании долга). 77 жалоб касались навязывания дополнительных услуг при оформлении потребительского или ипотечного кредита. 33 жалобы поступили на возникшие сложности с получением кредитной истории или оспаривание в ней недостоверных данных.

Больше всего нареканий в деятельности страховых компаний вызывало неверное применение коэффициента бонус-малус (КБМ) (128 обращений). На невозможность заключения договора ОСАГО в электронном виде (перенаправление на сайт РСА, невозможность ввести капчу) пожаловались 20 раз. Отказ заключить договор по причине отсутствия бланков полиса вызвал недовольство у 15 жителей Тульской области.

На кредитные потребительские кооперативы жаловались 23 раза, ломбарды – 2, негосударственные пенсионные фонды – 11.

Обращение в Банк России можно направить в электронном виде на официальном сайте ведомства в разделе «Интернет-приемная Банка России», а затем «Подать жалобу». Письменное обращение можно направить по почте на адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12. Кроме того, обращения принимаются по телефону горячей линии: 8-800-250-40-72.

При подаче жалобы следует предварительно подготовить документы, связанные с описываемой проблемой.

Также недавно вступил в силу закон о финансовом омбудсмене. Новая служба будет оперативно и бесплатно для граждан урегулировать в досудебном порядке споры с финансовыми организациями. Предполагается, что появление финомбудсмена поможет гражданам быстрее и эффективнее отстаивать свои права, а участникам финансового рынка оказывать свои услуги качественно. Институт будет вводиться в действие постепенно во всех секторах финансового рынка, а первыми под действие закона (с 1 июня 2019 года) попадут страховые компании, работающие в сфере ОСАГО.