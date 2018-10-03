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Тульский суд на 40 суток закрыл пивной бар на улице Марата

Тульский суд на 40 суток закрыл пивной бар на улице Марата

В заведении выявлены нарушения санитарного законодательства.

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области проведено административное расследование в отношении владельца пивного бара «Чешский старовар», расположенного по адресу: ул. Марата, д. 24. Как сообщает пресс-служба ведомства, поводом для проверки стала информация, поступившая из Управления экономического развития администрации Тулы.

В ходе расследования на объекте выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Протокол о временном запрете деятельности направлен Управлением в Пролетарский районный суд. В результате деятельность организации приостановлена на 40 суток.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:44 +1
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Место
Тулаулица Марата

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