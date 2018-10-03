Отопительный сезон-2018: в Туле работают 176 котельных из 179

К теплу подключено 2251 многоквартирный дом и 295 социальных объектов.

В Туле под председательством заместителя главы городской администрации Владислава Галкина состоялось совещание по вопросам отопительного сезона, который стартовал 1 октября.

Сегодня запущено уже 176 котельных из 179, к теплу подключен 2251 многоквартирный дом и 295 объектов социальной сферы. Напомним, теплоснабжающим организациям дается пять дней на подачу тепла. Еще десять суток отводится управляющим компаниям на регулировку внутренних систем отопления.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться на горячие линии администрации города Тулы, которые работают ежедневно с 8.00 до 20.00:

Центральный округ: 31-11-90, 36-72-81,

Пролетарский округ: 41-06-49, 41-73-40,

Привокзальный округ: 24-66-98, 24-71-74,

Зареченский округ: 47-16-68,

Советский округ: 30-18-84, 30-17-11, Управление по городскому хозяйству +7(919)081-23-09.