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Какие улицы Тулы останутся без света 4 октября

Какие улицы Тулы останутся без света 4 октября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов изменить свои планы придётся жителям следующих домов:

  • ул. Галкина, 34, 32,
  • ул. Октябрьская, 81-а, 81-б, 83, 79, 69, 85,
  • Торховский пр-д, 2, 8,
  • ул. Кирова, 173-б,
  • ул. Дзержинского, 5,
  • ул. Оборонная, 114, 114-а,
  • пер. Танковый, 1-12,
  • пер. Стандартный, 15-29 (нечётн.), 18-30 (чётн.),
  • пер. Броневой, 2-22 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
  • ул. Глухополянская, 52-64, 55-а-64-б,
  • ул. Лобачевского, 2-62-а, 2-а-д,
  • ул. Тульского Рабочего полка, 2-18 (чётн.), 3-25 (нечётн.),
  • ул. Серебровская, 1-23,
  • ул. Болдина, 9, 13, 14, 15,16,
  • ул. Ш. Руставели, 2-12, 1-17,
  • ул. Короленко, 1, 3,
  • ул. Джамбула, 2, 2-а, 4, 6, 8,
  • ул. Крылова, 2-26 (чётн.), 5-25 (нечётн.),
  • ул. Бородина, 20-40 (чётн.), 11-25 (нечётн.),
  • ул. Поленова, 3-21 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • Мясново: ул. Воздухофлотская, 20,
  • ул. Кабакова, 22-32-а (чётн.), 23, 29,
  • 1-й пр-д, 1-в, 7-27 (нечётн.), 2-а-18 (чётн.),
  • 2-й пр-д, 1, 1-а-ж, 2-а-г, 10-а, 10-б, 2-32 (чётн.), 5-23 (нечётн.),
  • 3-й пр-д, 1-а-е, 1-9 (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-в, 2-16-а (чётн.),
  • п. Косая Гора: Орловское ш., 58-64-а (чётн.),
  • ул. Вахрушева, 13-21-а,
  • ул. Марата, 20-34 (чётн.), 27-37 (нечётн.),
  • ул. Чкалова, 30-42 (чётн.), 35-47 (нечётн.),
  • п. Восточный, 3-а, 70-74 (чётн.), 84, 87,
  • д. Тихвинка, 64, 65.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:51 +2
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