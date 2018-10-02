новости
новости
Регистрация
В Привокзальном округе Тулы 3 октября отключат воду

В Привокзальном округе Тулы 3 октября отключат воду

Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».

3 октября с 9.30 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

  • ул. Серебровская, 16, 16-а, 16-б, 16-в, 16-г, 16-д, 18, 20, 22,
  • ул. Радищева, 22,
  • ул. 3-я Трубная, 22,
  • ул.Седова, 49,

частный сектор:

  • ул. 1-я, 2-я, 3-я Зеркальная,
  • Радищева,
  • Лермонтова,
  • Серебровская,
  • ул. 1-я, 2-я, 3-я Трубная

в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу : ул. Серебровская, 16-а.

Также 3 октября с 10.00 до 13.00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам на Косой Горе:

  • ул. Пушкина, 26-в,
  • ул. Октябрьская, с 3 по 13, со 2 по 12,
  • частный сектор на Орловском шоссе

в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу: Косая Гора, ул. Пушкина, 26-в.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

сегодня, в 17:03 0
Другие статьи по темам
Событие
нет водыотключение воды
Место
ТулаПривокзальный район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пройдет XII Всероссийская выставка «Техника в масштабе»
В Туле пройдет XII Всероссийская выставка «Техника в масштабе»
6 октября вступают в силу новые правила регистрации транспортных средств
6 октября вступают в силу новые правила регистрации транспортных средств
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.