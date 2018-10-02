В Привокзальном округе Тулы 3 октября отключат воду
Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».
3 октября с 9.30 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. Серебровская, 16, 16-а, 16-б, 16-в, 16-г, 16-д, 18, 20, 22,
- ул. Радищева, 22,
- ул. 3-я Трубная, 22,
- ул.Седова, 49,
частный сектор:
- ул. 1-я, 2-я, 3-я Зеркальная,
- Радищева,
- Лермонтова,
- Серебровская,
- ул. 1-я, 2-я, 3-я Трубная
в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу : ул. Серебровская, 16-а.
Также 3 октября с 10.00 до 13.00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам на Косой Горе:
- ул. Пушкина, 26-в,
- ул. Октябрьская, с 3 по 13, со 2 по 12,
- частный сектор на Орловском шоссе
в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу: Косая Гора, ул. Пушкина, 26-в.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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