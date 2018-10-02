В Привокзальном округе Тулы 3 октября отключат воду

Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».

3 октября с 9.30 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Серебровская, 16, 16-а, 16-б, 16-в, 16-г, 16-д, 18, 20, 22,

ул. Радищева, 22,

ул. 3-я Трубная, 22,

ул.Седова, 49,

частный сектор:

ул. 1-я, 2-я, 3-я Зеркальная,

Радищева,

Лермонтова,

Серебровская,

ул. 1-я, 2-я, 3-я Трубная

в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу : ул. Серебровская, 16-а.

Также 3 октября с 10.00 до 13.00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам на Косой Горе:

ул. Пушкина, 26-в,

ул. Октябрьская, с 3 по 13, со 2 по 12,

частный сектор на Орловском шоссе

в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу: Косая Гора, ул. Пушкина, 26-в.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.