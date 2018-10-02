6 октября вступают в силу новые правила регистрации транспортных средств
Об этом сообщила УГИБДД по Тульской области.
6 октября 2018 года вступает в силу приказ МВД России о правилах госрегистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.
Приказом определяется порядок совершения регистрационных действий с транспортными средствами, в том числе имеющими электронные паспорта, при этом закреплена возможность осуществления регистрационных действий при наличии паспорта транспортного средства на бумажном носителе, в том числе в случае его утраты, приведения в негодность или несоответствия утвержденному образцу — реализована возможность его замены или получения дубликата.
Таким образом, заявители сами определяют какой паспорт для них удобнее и предпочтительнее.
Также закрепляется использование антикоррупционного механизма выдачи государственных регистрационных знаков, увеличивается срок их хранения по заявлениям собственников транспортных средств со 180 до 360 суток.
Приказом регламентируется и значительно упрощается порядок внесения сведений о замененном двигателе автомобиля: теперь достаточно представить автомобиль на осмотр и по его результатам сведения о номере двигателя будут внесены в паспорт транспортного средства и информационные системы Госавтоинспекции, без дополнительного истребования документов о праве собственности на него.
В этом случае главное, чтобы замененный двигатель был аналогичного типа и модели ранее установленному на транспортном средстве (то есть не было факта внесения изменений в конструкцию), не находился в розыске и имел оригинальную заводскую маркировку.
По результатам анализа обращений граждан и организаций уточнены процедуры выдачи регистрационных знаков «Транзит» на вывозимые транспортные средства, расширен перечень документов, подтверждающих факт утилизации транспортного средства и являющихся основанием к проведению соответствующего регистрационного действия
и т. д.
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