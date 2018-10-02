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В Туле пройдет XII Всероссийская выставка «Техника в масштабе»
Фото из архива Myslo.

В Туле пройдет XII Всероссийская выставка «Техника в масштабе»

Она состоится в Тульском государственном музее оружия с 27 октября по 11 ноября.

В экспозиции примут участие моделисты из Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Калужской, Ивановской областей, Рязани, Курска, Томска, Барнаула, Ханты-Мансийска, Тюмени, Кирова и других городов.

С 27 октября по 11 ноября в Тульском государственном музее оружия пройдет XII ежегодная Всероссийская выставка стендовых моделей и военно-исторической миниатюры «Техника в масштабе».

 



В экспозиции будут представлены сотни моделей в различных направлениях: авиация, флот, бронетехника, автомобили и мотоциклы. Кроме того посетители выставки смогут увидеть диорамы, военно-исторические миниатюры, в том числе работы лучших художников-миниатюристов из частных коллекций Москвы и Санкт Петербурга.

В рамках мероприятия состоится конкурс, по результатам которого будут выбраны лучшие работы в различных номинациях и возрастных категориях: дети, юниоры, взрослые.

Победители конкурса получат дипломы и ценные подарки.

сегодня, в 17:30 +1
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