Метеопредупреждение: на Тулу надвигается сильный туман
Сотрудники регионального ГУ МЧС России просят быть аккуратнее и внимательнее на дорогах.
По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы с сохранением во второй половине ночи и утром 3 октября на территории региона ожидается сильный туман – видимость 500-1000 м, местами 200-500 м.
ГУ МЧС России по Тульской области обращается к населению с просьбой быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах. Обратите внимание на техническое состояние своего автомобиля – исправные габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары помогут стать заметнее для других участников дорожного движения.
Соблюдайте правила безопасного передвижения в условиях ограниченной видимости:
- снизьте скорость движения,
- будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги,
- не приближаетесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль,
- двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар включите их,
- в условиях густого тумана самым разумным решением будет прекращение движения,
- останавливаясь на трассе, необходимо максимально близко прижаться к правому ее краю, а по возможности – съехать на обочину,
- обязательно включите аварийную световую сигнализацию.
При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий, звоните по телефонам: 01 или 112.