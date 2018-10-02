Метеопредупреждение: на Тулу надвигается сильный туман

Сотрудники регионального ГУ МЧС России просят быть аккуратнее и внимательнее на дорогах.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы с сохранением во второй половине ночи и утром 3 октября на территории региона ожидается сильный туман – видимость 500-1000 м, местами 200-500 м.

ГУ МЧС России по Тульской области обращается к населению с просьбой быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах. Обратите внимание на техническое состояние своего автомобиля – исправные габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары помогут стать заметнее для других участников дорожного движения.

Соблюдайте правила безопасного передвижения в условиях ограниченной видимости:

снизьте скорость движения,

будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги,

не приближаетесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль,

двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар включите их,

в условиях густого тумана самым разумным решением будет прекращение движения,

останавливаясь на трассе, необходимо максимально близко прижаться к правому ее краю, а по возможности – съехать на обочину,

обязательно включите аварийную световую сигнализацию.