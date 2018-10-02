В Туле открылся турнир по боксу, посвященный памяти тренера Романа Жабарова

В спорткомплексе «Металлург» состоялось торжественное открытие ХI Всероссийского турнира по боксу класса «Б», посвящённого памяти выдающегося тульского тренера Романа Яковлевича Жабарова и первенства РФСО «Локомотив» среди юниоров и юношей.

В соревнованиях принимают участие около 400 спортсменов из 30 регионов России. За награды поборются юниоры 16-17 лет, а также юноши в возрасте от 12 до 15 лет. Поединки пройдут со среды по пятницу, начало – в 14.00. Финал соревнований состоится в субботу, 6 октября, в 11.00.