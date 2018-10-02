новости
новости
Регистрация
В Тульской области пройдёт второй этап конкурса «Народный участковый»

В Тульской области пройдёт второй этап конкурса «Народный участковый»

Победитель регионального этапа примет участие во всероссийском финале.

УМВД России по Тульской области напоминает о конкурсе «Народный участковый-2018». Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках первого тура в сентябре были определены победители во всех районах региона.

Теперь среди них будет выбран «Народный участковый Тульской области». Онлайн голосование пройдёт с 7 по 16 октября на официальном сайте Управления. Победитель второго этапа  представит Тульскую область во всероссийском финале.

Награждение победителей и вручение главного приза «Народному участковому-2018» состоится в торжественной обстановке накануне профессионального праздника – Дня участкового уполномоченного полиции.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
народный участковыйконкурс Народный участковыйучастковый уполномоченный полицииинтернет-голосованиеУМВД России по Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие улицы Тулы будут обесточены 3 октября
Какие улицы Тулы будут обесточены 3 октября
Метеопредупреждение: на Тулу надвигается сильный туман
Метеопредупреждение: на Тулу надвигается сильный туман
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.