В Тульской области пройдёт второй этап конкурса «Народный участковый»

УМВД России по Тульской области напоминает о конкурсе «Народный участковый-2018». Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках первого тура в сентябре были определены победители во всех районах региона.

Теперь среди них будет выбран «Народный участковый Тульской области». Онлайн голосование пройдёт с 7 по 16 октября на официальном сайте Управления. Победитель второго этапа представит Тульскую область во всероссийском финале.

Награждение победителей и вручение главного приза «Народному участковому-2018» состоится в торжественной обстановке накануне профессионального праздника – Дня участкового уполномоченного полиции.