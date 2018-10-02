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Какие улицы Тулы будут обесточены 3 октября

Какие улицы Тулы будут обесточены 3 октября

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

Отключения пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • ул. 1-ая Хомутовка, 38-а,
  • ул. Галкина, 34, 32,
  • ул. Октябрьская, 81-а, 81-б, 83, 79, 69, 85,
  • ул. Рудная, 11-а,
  • ул. Кутузова, 177-181 (нечётн.),
  • Епифанское шоссе, 1-25 (нечётн.),
  • 2-22 (чётн.),
  • ул. Дачная, 11-22,
  • ул. Бункерная, 1-23 (нечётн.), 2-а-32 (чётн.),
  • ул. Бабякина, 14-22 (чётн.), 5, 7,
  • ул. Прудная, 1-20,
  • ул. Севастопольская, 16-26 (чётн.),
  • ул. Бункерная, 25-65 (нечётн.), 34-78 (чётн.),
  • ул. Волкова, 39, 30,
  • ул. Подъёмная, 16,
  • ул. Газовая, 14, 15,
  • ул. Коксовая, 15-29 (нечётн.), 18-34 (чётн.),
  • ул. Стахановская, 12, 15,
  • пр-д Большой, 6-30 (чётн.), 3-27-а (нечётн.),
  • ул. Глушанская, 16, 17, 18, 19,
  • пер. С. Ковалевской, 1-8, 28-36-а (чётн.), 27-33 (нечётн.),
  • пер. Панфиловцев, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Панфиловцев, 75-85 (нечётн.),
  • ул. Попова, 3-35,
  • ул. Бородина, 42, 44, 46, 33,
  • п. Маслово: ул. Першинская,
  • ул. Краинская, 7-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.), 54, 56, 58, 83, 85, 86, 100,
  • ул. Пугачёва, 1-19 (нечётн.),
  • ул. Рогожинская, 3-19 (нечётн.), 4-16 (чётн.),
  • пер. Перекопский, 81,
  • п. Михалково: ул. Тверская, 8,
  • ул. Михалковская, 64, 68,1-й, 2-й, 3-й Михалковские пр-ды,
  • п. Восточный, 1, 2, 3, 23-в, 23-б, 27-а, 29-б, 32-в, 27-65.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:50 +2
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