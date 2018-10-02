Какие улицы Тулы будут обесточены 3 октября
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.
Отключения пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:
- ул. 1-ая Хомутовка, 38-а,
- ул. Галкина, 34, 32,
- ул. Октябрьская, 81-а, 81-б, 83, 79, 69, 85,
- ул. Рудная, 11-а,
- ул. Кутузова, 177-181 (нечётн.),
- Епифанское шоссе, 1-25 (нечётн.),
- 2-22 (чётн.),
- ул. Дачная, 11-22,
- ул. Бункерная, 1-23 (нечётн.), 2-а-32 (чётн.),
- ул. Бабякина, 14-22 (чётн.), 5, 7,
- ул. Прудная, 1-20,
- ул. Севастопольская, 16-26 (чётн.),
- ул. Бункерная, 25-65 (нечётн.), 34-78 (чётн.),
- ул. Волкова, 39, 30,
- ул. Подъёмная, 16,
- ул. Газовая, 14, 15,
- ул. Коксовая, 15-29 (нечётн.), 18-34 (чётн.),
- ул. Стахановская, 12, 15,
- пр-д Большой, 6-30 (чётн.), 3-27-а (нечётн.),
- ул. Глушанская, 16, 17, 18, 19,
- пер. С. Ковалевской, 1-8, 28-36-а (чётн.), 27-33 (нечётн.),
- пер. Панфиловцев, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Панфиловцев, 75-85 (нечётн.),
- ул. Попова, 3-35,
- ул. Бородина, 42, 44, 46, 33,
- п. Маслово: ул. Першинская,
- ул. Краинская, 7-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.), 54, 56, 58, 83, 85, 86, 100,
- ул. Пугачёва, 1-19 (нечётн.),
- ул. Рогожинская, 3-19 (нечётн.), 4-16 (чётн.),
- пер. Перекопский, 81,
- п. Михалково: ул. Тверская, 8,
- ул. Михалковская, 64, 68,1-й, 2-й, 3-й Михалковские пр-ды,
- п. Восточный, 1, 2, 3, 23-в, 23-б, 27-а, 29-б, 32-в, 27-65.
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