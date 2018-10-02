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В белевском магазине изъяли 23 килограмма просрочки

В белевском магазине изъяли 23 килограмма просрочки

Поводом для проведения проверки стало обращение одного из покупателей в Роспотребнадзор.

Сотрудники тульского управления Роспотребнадзора провели проверку в продуктовом магазине, расположенном на улице Беликова в Белеве. Один из посетителей торговой точки пожаловался, что там торгуют просрочкой.

Информация подтвердилась – на реализации находились продукты без маркировочных ярлыков и этикеток, с истекшим сроком годности. Кроме того, в магазине нарушены условия хранения колбасных изделий и сыра, несвоевременно проводится уборка помещений, а продавцом не пройден периодический медосмотр.

Вынесено предписание о приостановлении девяти партий просроченной продукции общим весом 23,4 кг. Вынесено постановление главного государственного санитарного врача по территории о временном отстранении продавца от работы.

В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП и вынесено представление о принятии мер по устранению нарушений действующего санитарного законодательства.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:29 +2
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Место
Тульская областьБелев

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