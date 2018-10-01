В октябре туляки смогут попасть на бесплатные консультации к юристам

Они пройдут в приёмной правительства Тульской области. Необходима предварительная запись.

Тульское отделение «Ассоциации юристов России» проведёт в приёмной областного правительства бесплатные юридические консультации для жителей региона.

Специалисты будут вести приём в соответствии со следующим графиком:

2 октября – Тульская областная адвокатская палата,

3 октября – Институт права и управления ТулГУ,

4 октября – Управление ФСИН России по Тульской области,

10 октября – Областная общественная организация «Тульское общество потребителей»,

11 октября – Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»,

16 октября – Тульская областная адвокатская палата,

17 октября – Управление ФССП России по Тульской области,

18 октября – Тульский филиал Международного юридического института,

23 октября – Тульская областная адвокатская палата,

24 октября – ТГПУ им. Л.Н. Толстого,

25 октября – Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации,

30 октября – Тульская областная адвокатская палата,

31 октября – Комитет Тульской области по делам ЗАГС.