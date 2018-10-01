В октябре туляки смогут попасть на бесплатные консультации к юристам
Они пройдут в приёмной правительства Тульской области. Необходима предварительная запись.
Тульское отделение «Ассоциации юристов России» проведёт в приёмной областного правительства бесплатные юридические консультации для жителей региона.
Специалисты будут вести приём в соответствии со следующим графиком:
- 2 октября – Тульская областная адвокатская палата,
- 3 октября – Институт права и управления ТулГУ,
- 4 октября – Управление ФСИН России по Тульской области,
- 10 октября – Областная общественная организация «Тульское общество потребителей»,
- 11 октября – Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»,
- 16 октября – Тульская областная адвокатская палата,
- 17 октября – Управление ФССП России по Тульской области,
- 18 октября – Тульский филиал Международного юридического института,
- 23 октября – Тульская областная адвокатская палата,
- 24 октября – ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
- 25 октября – Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации,
- 30 октября – Тульская областная адвокатская палата,
- 31 октября – Комитет Тульской области по делам ЗАГС.
Предварительная запись проводится по телефону: 30-62-75.
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