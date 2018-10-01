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В Туле на улице Марата перевернулся «Ниссан»

В Туле на улице Марата перевернулся «Ниссан»

Обстоятельства аварии выясняются.

Как сообщают очевидцы, на ул. Марата около детского сада «Радость» (Центр образования №22 – Лицей искусств) произошло ДТП: столкнулись «Нива» и Nissan Qashqai. 

Nissan после столкновения отлетел в ограждение и перевернулся на бок. О пострадавших не сообщается.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии выясняются.

Движение трамваев парализовано в обе стороны.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:38 +3
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