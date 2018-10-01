Администрация Щекино прокомментировала ситуацию со «знаменитой» лужей

Ливневка работает, а вокруг Школы искусств еще будут укладывать асфальт

Напомним, в соцсетях Щекино после недавних дождей появились сообщения, что на ул. Молодежной у школы искусств опять возникла лужа.

Как пояснил ио главы администрации Щекино Александр Гамбург, в этом году по поручению губернатора на средства Фонда «Перспектива» для решения проблемы с водоотведением на улице Молодёжная была построена ливневая канализация. А затем по программе «Безопасные и качественные дороги» на этой улице уложили новый асфальт и обустроили тротуары. Покрытие на дороге выполнено правильно, с нужным уклоном в сторону ливневых колодцев. Водоотведение работает исправно.

Проблемным моментом остаётся водоотведение от участков примыкания к дороге въезда и выезда на территорию школу искусств. В ближайшее время будет произведено асфальтирование территории школы искусств с уклоном в сторону приёмных колодцев ливневой канализации.

Наталья Капова, замдиректора Школы искусств, добавила, что действительно много лет вокруг школы искусств после осадков стояла вода. Но сейчас после ремонта дороги и ливневой канализации такой проблемы нет. Ливневая канализация работает исправно.