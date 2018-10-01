Памятка тульским призывникам: Что нужно знать об осеннем призыве

Фото Алексея Пирязева.

1 октября в Тульской области стартовал осенний призыв. Из нашего региона планируется направить на службу порядка 1200 человек.

Александр Александрович Сафронов, военный комиссар Тульской области:

Александр Сафронов - С 1 октября по 31 декабря 2018 года осуществляется призыв граждан на военную службу. Во всех муниципальных образованиях Тульской области с сегодняшнего дня начали работать призывные комиссии. Гражданам, подлежащим призыву, как получившим повестки, так и неоповещенным, необходимо прибыть в военные комиссариаты по месту жительства. Те, кто имеет право на предоставление отсрочки или освобождение от призыва, должны иметь при себе документы, подтверждающие данный факт.

В состав призывных комиссий входят представители общественных организаций, а также регионального отделения детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия», ДОСААФ и казачества.

Где будут служить тульские призывники

Большинство призывников будет проходить службу на территории Западного военного округа. 10 человек направят в Южный военный округ, 23 — на Северный флот и 10 — на Тихоокеанский.

Наибольшее количество призывников отправятся в сухопутные войска — это 365 человек, в части центрального подчинения будут служить 216 туляков, в военно-морском флоте — 172, в войсках национальной гвардии — 144.

За осенний призыв предстоит направить на службу порядка 200 призывников, имеющих военно-учетные специальности. В основном это водители автомобилей, имеющие различные категории, и специалисты компрессорных установок.

20 призывников будут служить в научно-производственной роте, которая была сформирована в Тульской области в ходе весеннего призыва на базе двух предприятий — Конструкторского бюро приборостроения и НПО «Сплав».

Также призовут на службу 32 юнармейца, из которых в войска направят 16 человек.

Альтернативную гражданскую службу будут проходить 5 человек. Однако где именно они будут трудиться, пока неизвестно.

В прошлом году такие призывники «служили» на Почте России.

Ребята, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, имеют право выбрать для прохождения службы 1 год по призыву или два — по контракту.

Денежное довольствие, военная форма и питание

На сборных пунктах призывникам выдадут военную форму, а также все необходимые предметы одежды и гигиены.

Для своевременного получения денежного довольствия во время прохождения военной службы призывникам на сборном пункте будут выдаваться банковские карты платежной системы «Мир».

Всех призывников на службе обеспечат трехразовым питанием по нормам общего столового пайка.

Горячая линия для призывников

в военном комиссариате — 22−34−44.

Есть вопросы? Поможет военная прокуратура!

Подполковник юстиции Руслан Юрьевич Горбачев, военный прокурор Тульского гарнизона:

Руслан Горбачев - Военной прокуратурой Тульского гарнизона организовано дополнительное надзорное сопровождение. На период мероприятий, связанных с призывом на военную службу, работают телефоны горячей линии 50−52−48 и прием граждан по адресу: ул. Советская, 13. Консультации, связанные с организацией призыва, можно получать ежедневно, в том числе и в выходные. Зачастую призывники и родители не считают нужным обращаться в органы военной прокуратуры. Вместо этого идут в коммерческие организации, которые предлагают услуги не совсем легитимные в части получения консультации, обжалования действий должностных лиц военного комиссариата. Платят за это деньги, когда в органах прокуратуры эта услуга бесплатна.

По словам Руслана Юрьевича, в последнее время значительно снизилось количество призывников, самовольно покидающих воинскую часть.

- Это связано с тем, что сократился срок службы, улучшился офицерский состав. Созданы все условия в войсках для комфортной службы, — заключил военный прокурор.

О призывниках

Для ребят старт призывной кампании довольно волнительный момент. Все потенциальные призывники, в первую очередь, проходят медкомиссию. По ее итогам члены призывной комиссии коллегиально решают открытым голосованием годен парень для службы или нет.

Каждый день в призывные пункты во всех муниципальных образованиях Тульской области приходят не более 50 человек.

Туляк Олег Машанов рассказал корреспонденту Myslo, в каких войсках хотел бы оказаться.

Олег Машанов - Совершенно не волнуюсь сегодня, я просто пришел пройти медкомиссию. Я сейчас учусь в высшем военном заведении. В будущем хотелось бы попасть в автомобильные войска, потому что меня это больше всего интересует. А там, как судьба распорядится. Я к любым войскам отношусь солидарно, пошел бы служить куда угодно.

Кстати, из Тулы по заданию на службу должны отправиться порядка 500 ребят. Первая отправка состоится уже 17 октября.