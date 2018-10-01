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В Щекино водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Щекино водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе

Обстоятельства ДТП выясняются.

29 сентября в 16.50 в Щекино на улице Советской 36-летний водитель автомобиля Тоуота Сеliса сбил двух несовершеннолетних пешеходов. По предварительным данным, 12-летняя и 14-летняя девочки переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области.

Девочкам оказали медицинскую помощь в больнице.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:37 +2
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