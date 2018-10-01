В Щекино водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе

Фото УГИБДД по Тульской области.

29 сентября в 16.50 в Щекино на улице Советской 36-летний водитель автомобиля Тоуота Сеliса сбил двух несовершеннолетних пешеходов. По предварительным данным, 12-летняя и 14-летняя девочки переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области.

Девочкам оказали медицинскую помощь в больнице.