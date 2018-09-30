Задержан туляк, обманывавший покупателей автомобилей на «Авито»

Мужчина брал предоплату за машины и больше не выходил на связь.

Сотрудниками УМВД России по Тульской области установлен и задержан подозреваемый в совершении ряда мошенничеств.

По предварительным данным, 21-летний неработающий ранее судимый туляк обманывал граждан, предлагая через сервис бесплатных объявлений приобрести у него автомобиль. При этом намерений осуществлять продажу подозреваемый не имел.

Получив предоплату, он переставал выходить на связь. Так несостоявшиеся покупатели лишались своих денег, внесенных в качестве предоплаты.

Сотрудники полиции располагают сведениями, что жертвами подозреваемого стали несколько человек. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В рамках расследования будут выяснены все детали противоправной деятельности подозреваемого.