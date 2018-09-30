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В Алексине огонь уничтожил жилой дом
Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

В Алексине огонь уничтожил жилой дом

С огнем боролись 11 человек.

30 сентября 2018 года в 04.11 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дома в деревне Зайцево в Алексине. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-17, ПЧ-75, ПСЧ-28 и ПСЧ-10.

По прибытии на место происшествия в 04.15, пожарные приступили к ликвидации горения.

Открытое горение было ликвидировано в 04.22. Пострадавших нет.

В результате происшествия прогорела и обрушилась кровля на площади 40 кв.м, закоптился второй этаж дома по всей площади. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

сегодня, в 12:59 0
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