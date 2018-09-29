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С 1 ноября «Тулатеплосеть» разорвет договор на отопление с УК «Формула»

С 1 ноября «Тулатеплосеть» разорвет договор на отопление с УК «Формула»

Жители будут напрямую платить ресурсоснабжающей организации.

С 1 ноября 2018 года АО «Тулатеплосеть» разрывает договор на поставку тепловой энергии на отопление с ООО «УК «Формула» на основании п. 2 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ. Указанную услугу ресурсник будет поставлять потребителям напрямую.

Расчеты за отопление будут производиться по квитанциям АО «ОЕИРЦ».

Список домов:

  • ул. Мартеновская, 1, 11, 13,
  • ул. Мартеновская/Доватора, 2/7,
  • ул. Металлургов, 7, 9, 15, 17, 19, 41, 50, 54, 75
  • ул. Металлургов/Волкова, д.39/10,
  • ул. Металлургов/Гайдара, д.11/8,
  • ул. Металлургов/Гайдара, д.13/5,
  • ул. Металлургов/Бардина, 20/6,
  • ул. Металлургов/Бардина, 21/4,
  • ул. Приупская, 19, 29,
  • ул. Бардина/Мартеновская, 8/29,
  • ул. Волкова, 4, 6, 6-а,
  • ул. Дементьева, 25, 29, 31, 33, 35,
  • ул. Кутузова, 41-а, 36, 41, 43-а, 108-б, 108,
  • ул. Макара Мазая/Бардина, д.10/2,
  • ул. Мартеновская/Гайдара, д.21/12.

Перечень управляющих компаний, с которыми «Тулатеплосеть» расторгла договоры можно узнать на официальном сайте АО «Тулатеплосеть».

По всем возникающим вопросам вы можете обращаться по телефонам: 56−14−27; 56−14−30.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:26 +3
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