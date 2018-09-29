С 1 ноября «Тулатеплосеть» разорвет договор на отопление с УК «Формула»
Жители будут напрямую платить ресурсоснабжающей организации.
С 1 ноября 2018 года АО «Тулатеплосеть» разрывает договор на поставку тепловой энергии на отопление с ООО «УК «Формула» на основании п. 2 ст. 157.2 Жилищного
Расчеты за отопление будут производиться по квитанциям АО «ОЕИРЦ».
Список домов:
- ул. Мартеновская, 1, 11, 13,
- ул. Мартеновская/Доватора, 2/7,
- ул. Металлургов, 7, 9, 15, 17, 19, 41, 50, 54, 75
- ул. Металлургов/Волкова, д.39/10,
- ул. Металлургов/Гайдара, д.11/8,
- ул. Металлургов/Гайдара, д.13/5,
- ул. Металлургов/Бардина, 20/6,
- ул. Металлургов/Бардина, 21/4,
- ул. Приупская, 19, 29,
- ул. Бардина/Мартеновская, 8/29,
- ул. Волкова, 4, 6, 6-а,
- ул. Дементьева, 25, 29, 31, 33, 35,
- ул. Кутузова, 41-а, 36, 41, 43-а, 108-б, 108,
- ул. Макара Мазая/Бардина, д.10/2,
- ул. Мартеновская/Гайдара, д.21/12.
Перечень управляющих компаний, с которыми «Тулатеплосеть» расторгла договоры можно узнать на официальном сайте АО «Тулатеплосеть».
По всем возникающим вопросам вы можете обращаться по телефонам: 56−14−27; 56−14−30.
Другие статьи по темам
Место