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В Туле прошёл рейд «Родительский патруль»
Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Туле прошёл рейд «Родительский патруль»

Сотрудники ГИБДД организовали профилактическое мероприятие в рамках «Недели безопасности».

Тульские госавтоинспекторы совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав провели профилактическое мероприятие «Родительский патруль» рядом с одной из городских школ.

Родители вместе с полицейскими рассказали юным пешеходам о необходимости ношения на одежде светоотражающих элементов, а также о том, как правильно переходить проезжую часть и напомнили школьникам об основных правилах безопасного поведения на улицах.

Участники рейда пообщались и с взрослыми туляками, напомнив им о неукоснительном соблюдении ПДД и недопущении нарушений на глазах у детей, ведь демонстрация правильной манеры поведения на дороге – самая простая и эффективная форма обучения для детей.

Юный участники дорожного движения получили в подарок ручки, тетради, блокноты, а также  светоотражающие элементы, которые можно носить на сумке или верхней одежде. Родителям сотрудники Госавтоинспекции презентовали на память пакеты со светоотражающим покрытием, которые повысят заметность пешеходов на дороге в темное время суток.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:53 +1
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