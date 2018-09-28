Банк России приглашает туляков на Международную неделю инвесторов

Мероприятие состоится во второй раз, в 2017 году в нем приняли участие представители 80 стран мира.

С 1 по 7 октября Банк России совместно с Московской Биржей проводит Международную неделю инвесторов, инициированную Международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO).

Впервые Неделя инвесторов проводилась год назад, в ней приняли участие 80 стран. В рамках программы Недели инвесторов пройдут семинары и конференции, лекции, конкурсы и другие мероприятия, на которых выступят известные. Участники узнают об основных принципах и инструментах инвестирования и о возможностях фондового рынка.

Во вторник, 2 октября на YouTube-канале Банка России запланирован онлайн-марафон, в ходе которого представители регулятора, Московской Биржи и фондового рынка расскажут об особенностях инвестиционных продуктов, существующих рисках и о том, как их избежать.

Кроме того, в течение недели во всех регионах России пройдут просветительские мероприятия для учащихся российских вузов. С подробной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.