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Банк России приглашает туляков на Международную неделю инвесторов

Банк России приглашает туляков на Международную неделю инвесторов

Мероприятие состоится во второй раз, в 2017 году в нем приняли участие представители 80 стран мира.

С 1 по 7 октября Банк России совместно с Московской Биржей проводит Международную неделю инвесторов, инициированную Международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO).

Впервые Неделя инвесторов проводилась год назад, в ней приняли участие 80 стран. В рамках программы Недели инвесторов пройдут семинары и конференции, лекции, конкурсы и другие мероприятия, на которых выступят известные. Участники узнают об основных принципах и инструментах инвестирования и о возможностях фондового рынка.

Во вторник, 2 октября на YouTube-канале Банка России запланирован онлайн-марафон, в ходе которого представители регулятора, Московской Биржи и фондового рынка расскажут об особенностях инвестиционных продуктов, существующих рисках и о том, как их избежать.

Кроме того, в течение недели во всех регионах России пройдут просветительские мероприятия для учащихся российских вузов. С подробной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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