Заброшенное здание клуба «Лондон» на Центральном стадионе Тулы восстановят

Суд обязал собственника привести помещение в надлежащее состояние, а также ограничить несанкционированный доступ в здание.

Сотрудники прокуратуры Центрального района Тулы установили, что здание, в котором располагался некогда популярный ночной клуб «Лондон», находится в аварийном состоянии – окна разбиты, двери сломаны, само помещение завалено мусором, а с потолка свисают оголенные провода и металлическая арматура.

Как сообщает пресс-служба ведомства, здание расположено на территории стадиона «Арсенал» и может представлять угрозу для жизни и здоровья посетителей. Кроме того, оно не отвечает требованиям обеспечения общественной и антитеррористической безопасности, а в помещении бывшего клуба собираются лица без определенного места жительства.

Прокурор попросил суд обязать собственника здания привести его в надлежащее состояние, а также ограничить свободный доступ внутрь. Решением Советского районного суда исковые требования были полностью удовлетворены.