новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 28 сентября: ветер, дождь и низкое давление

Погода в Туле 28 сентября: ветер, дождь и низкое давление

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и до 17 градусов тепла.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно с прояснениями.

Ночью местами небольшой дождь, днем небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо, до 2 мм). Ветер юго-западный, 7-12 м/с., местами порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от +2 до +7 градусов, днём – от +12 до +17.  Атмосферное давление пониженное – 735-740 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +3
Другие статьи по темам
Событие
погодаПогода в Тулепрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Первые 100 туляков изучили «Азбуку интернета» с «Ростелекомом»
Первые 100 туляков изучили «Азбуку интернета» с «Ростелекомом»
В рейтинге устойчивости губернаторов Дюмин – второй в ЦФО и третий по России в целом
В рейтинге устойчивости губернаторов Дюмин – второй в ЦФО и третий по России в целом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.