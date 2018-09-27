Погода в Туле 28 сентября: ветер, дождь и низкое давление

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и до 17 градусов тепла.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно с прояснениями.

Ночью местами небольшой дождь, днем небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо, до 2 мм). Ветер юго-западный, 7-12 м/с., местами порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от +2 до +7 градусов, днём – от +12 до +17. Атмосферное давление пониженное – 735-740 мм рт. ст.