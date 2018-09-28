Тульский «Арсенал» оштрафовали за оскорбительные выкрики болельщиков
Клуб заплатит 20 тысяч рублей за чрезмерную эмоциональность своих фанатов во время встречи с «Рубином».
Накануне состоялось очередное заседание контрольно-дисциплинарной комиссии РФС. По его результатам тульский «Арсенал» оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Санкция наложена за оскорбительные выкрики болельщиков на матче с «Рубином» – тульские фанаты излишне эмоционально высказались в адрес главного арбитра встречи Николая Волошина.
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