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Тульский «Арсенал» оштрафовали за оскорбительные выкрики болельщиков

Тульский «Арсенал» оштрафовали за оскорбительные выкрики болельщиков

Клуб заплатит 20 тысяч рублей за чрезмерную эмоциональность своих фанатов во время встречи с «Рубином».

Накануне состоялось очередное заседание контрольно-дисциплинарной комиссии РФС. По его результатам тульский «Арсенал» оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Санкция наложена за оскорбительные выкрики болельщиков на матче с «Рубином» – тульские фанаты излишне эмоционально высказались в адрес главного арбитра встречи Николая Волошина.

 

 

 

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