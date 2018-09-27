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На Тулу обрушится штормовой ветер

На Тулу обрушится штормовой ветер

Порывы могут достигнуть до 20 м/с.

В Тульской области из-за штормового ветра объявлен желтый уровень погодной опасности. По сообщению синоптиков, такая погода сохранится в нашем регионе до 28 сентября.

Порывы ветра могут достигнуть 15−20 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности. Рекомендации при сильном ветре:

  1. Машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
  2. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  3. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:57 +4
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