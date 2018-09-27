Баскетбольный «Арсенал» сыграет в отборочном этапе Кубка России

С 27 сентября по 2 октября пройдут матчи первого раунда отборочного этапа XVIII Кубка России по баскетболу. Тульский «Арсенал» попал в группу «А». Соперниками оружейников станут «Чебоксарские ястребы», БК «Тамбов», БК «Рязань», БК «Самара-2», БК «Автодор-2». Все игры пройдут в Чебоксарах.

расписание матчей бк «Арсенал» 27 сентября

18.30 «Чебоксарские ястребы» — «Арсенал»

28 сентября

16.00 «Арсенал» — «Автодор-2»

29 сентября

12.00 «Арсенал» — «Рязань»

1 октября

13.30 «Тамбов» — «Арсенал»

2 октября

13.30 «Арсенал» — «Самара-2»