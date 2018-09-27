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Баскетбольный «Арсенал» сыграет в отборочном этапе Кубка России

Баскетбольный «Арсенал» сыграет в отборочном этапе Кубка России

Первая игра состоится сегодня, 27 сентября.

С 27 сентября по 2 октября пройдут матчи первого раунда отборочного этапа XVIII Кубка России по баскетболу. Тульский «Арсенал» попал в группу «А». Соперниками оружейников станут «Чебоксарские ястребы», БК «Тамбов», БК «Рязань», БК «Самара-2», БК «Автодор-2». Все игры пройдут в Чебоксарах.
 
Матчи будут транслироваться на официальном сайте Российской Федерации баскетбола.
 
расписание матчей бк «Арсенал»

27 сентября

18.30 «Чебоксарские ястребы» — «Арсенал»
 
28 сентября
 
16.00 «Арсенал» — «Автодор-2»
 
29 сентября
 
12.00 «Арсенал» — «Рязань»
 
1 октября
 
13.30 «Тамбов» — «Арсенал»
 
2 октября
 
13.30 «Арсенал» — «Самара-2»
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:23 +2
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