Баскетбольный «Арсенал» сыграет в отборочном этапе Кубка России
Первая игра состоится сегодня, 27 сентября.
С 27 сентября по 2 октября пройдут матчи первого раунда отборочного этапа XVIII Кубка России по баскетболу. Тульский «Арсенал» попал в группу «А». Соперниками оружейников станут «Чебоксарские ястребы», БК «Тамбов», БК «Рязань», БК «Самара-2», БК «Автодор-2». Все игры пройдут в Чебоксарах.
Матчи будут транслироваться на официальном сайте Российской Федерации баскетбола.
расписание матчей бк «Арсенал»
27 сентября
18.30 «Чебоксарские ястребы» — «Арсенал»
28 сентября
16.00 «Арсенал» — «Автодор-2»
29 сентября
12.00 «Арсенал» — «Рязань»
1 октября
13.30 «Тамбов» — «Арсенал»
2 октября
13.30 «Арсенал» — «Самара-2»
Другие статьи по темам
Место