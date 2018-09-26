В Туле установят мемориальную доску Михаилу Ларионову

26 сентября на очередном заседании Тульской городской Думы депутаты одобрили проект по установке мемориальной доски первому секретарю Тульского обкома ВЛКСМ Михаилу Сергеевичу Ларионову. Он занимал этот пост с 1940 по 1944 год, был одним из организаторов обороны Тулы в 1941 году, участвовал в создании истребительных комсомольских отрядов для охраны важных объектов, проводил работу по набору юношей и девушек в ремесленные училища для замены на производстве ушедших на фронт рабочих. В 1975 году Михаилу Ларионову было присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Тулы».

Ходатайство об увековечении памяти известного туляка внесли представители оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию ВЛКСМ.

Мемориальную доску предлагается установить на здании по пр. Ленина, 53, где сейчас находится Управление МВД России по г. Туле, а раньше — обком комсомола.