Туляки об остановочных павильонах: Они не защищают от дождя и ветра!

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Пользователь портала Myslo Скептик выложил недоуменный пост в « Народном журналисте » про состояние и назначение остановочных павильонов:

- В понедельник в Туле прошёл дождик. Не ливень, а обычный такой, простой осенний дождь. В ожидании троллейбуса стоял на остановке «Филармония». Трехногий монстр, который должен быть застеклен с двух сторон, потерял одну сторону остекления. Крыша как бы есть, но её сильно меньше, чем хотелось бы. И к тому же она дырявая. Сама конструкция, вроде, подкрашена, но красили ее явно КОЕКАКЕРЫ. Лавка в павильоне занимает около 1/3 всего пространства, и ее полностью заливает косым дождем. Под крышей этой конструкции, способной вместить максимум 8 человек, никто не спасется ни от дождя, ни от ветра. Зачем нам такие остановки?

Раскритиковали туляки и новые остановочные павильоны возле сквера «Студенческий».

Воздушная конструкция без крыши, возможно, спасет от знойного солнца. Но в нашем климате бесполезна, так как всего солнечных дней в году у нас, дай Бог, наберется 135. А все остальное — снег, дождь и ветер.

Напомним , в 2017 году в Туле установили 54 новых остановочных павильона. Их установкой занимался МКП «Тулгорэлектротранс» по поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова. В среднем, затраты на установку одного такого павильона по контракту составляли около 65 тысяч рублей.

В этом году летом губернатор Тульской области Алексей Дюмин вместе с Евгением Авиловым прошел пешком по центру Тулы . Он обратил внимание главы администрации города на неудовлетворительное состояние остановочных павильонов и предложил увеличить остановки, с которых уезжает большое количество пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, павильоны обслуживает МКП «Тулгорэлектротранс». Что касается отсутствующего остекления, то сейчас идет конкурс на размещение рекламной информации на этой поверхности, поэтому пока стекла никто не вставляет.

По поводу декоративного павильона в сквере «Студенческий» в администрации пояснили, что объект соответствует проекту — по нему крыша не предусмотрена. И рядом есть павильон с крышей достаточной вместимости.