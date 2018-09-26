В администрации Тулы станет на одного заместителя главы больше

Изменения связаны с увеличением объемов строительства соцобъектов, реконструкции исторического центра, реализации программы по переселению из аварийного фонда.

Решение об изменении структуры администрации Тулы приняли сегодня депутаты городской думы на очередном заседании.

Согласно решению, обязанности заместителя главы администрации города Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству будут перераспределены между двумя заместителями главы администрации:

один из заместителей возглавит управление градостроительства и архитектуры,

второй – управление по городскому хозяйству.

Должность заместителя главы администрации Тулы по строительству и ЖКХ занимал Роман Мурзин. Теперь он возглавит управление по городскому хозяйству.

Что касается назначения на пост заместителя – начальника управления градостроительства и архитектуры, то на эту должность будет объявлен конкурс.

Отмечается, что изменения связаны с увеличением объемов работ по строительству социальных объектов, реконструкции исторического центра, реализации программы по переселению граждан из аварийного фонда.