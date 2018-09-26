Фото kabar.kg.
29 сентября в Алексине медики проведут акцию «Сахарный диабет — защитим наше будущее»
В этот день все желающие смогут получить консультацию специалистов и пройти инструментальные и лабораторные исследования.
29 сентября с 9.00 до 14.00 в поликлинике ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. профессора В.Ф. Снегирева» по адресу: ул. Героев-Алексинцев, 13 пройдет профилактическая акция «Сахарный диабет — защитим наше будущее».
В этот день все желающие смогут получить консультацию специалистов:
- терапевта;
- невролога;
- эндокринолога;
- стоматолога.
Также в рамках акции можно будет пройти инструментальные и лабораторные исследования:
- забор анализов крови на глюкозу и холестерин с получением моментальных результатов;
- маммографию;
- флюорографию;
- УЗИ брюшной полости (по показаниям).
В 9.00 в холле поликлинике врач-эндокринолог проведет открытый урок по развитию факторов риска развития сахарного диабета.
Телефон для справок: 8(48753) 2−19−45.
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