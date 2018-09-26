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29 сентября в Алексине медики проведут акцию «Сахарный диабет — защитим наше будущее»
Фото kabar.kg.

29 сентября в Алексине медики проведут акцию «Сахарный диабет — защитим наше будущее»

В этот день все желающие смогут получить консультацию специалистов и пройти инструментальные и лабораторные исследования.

29 сентября с 9.00 до 14.00 в поликлинике ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. профессора В.Ф. Снегирева» по адресу: ул. Героев-Алексинцев, 13 пройдет профилактическая акция «Сахарный диабет — защитим наше будущее».

В этот день все желающие смогут получить консультацию специалистов:

  • терапевта;
  • невролога;
  • эндокринолога;
  • стоматолога.

Также в рамках акции можно будет пройти инструментальные и лабораторные исследования:

  • забор анализов крови на глюкозу и холестерин с получением моментальных результатов;
  • маммографию;
  • флюорографию;
  • УЗИ брюшной полости (по показаниям).

В 9.00 в холле поликлинике врач-эндокринолог проведет открытый урок по развитию факторов риска развития сахарного диабета.

Телефон для справок: 8(48753) 2−19−45.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:34 0
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АлексинТульская область

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