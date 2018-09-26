новости
новости
Регистрация
Тульские предприятия проверят на соблюдение мер профилактики гриппа и ОРВИ

Тульские предприятия проверят на соблюдение мер профилактики гриппа и ОРВИ

С начала сентября специалисты регионального Управления Роспотребнадзора выявили 26 нарушений.

Сотрудники тульского Роспотребнадзора усилили контроль за соблюдением мер профилактики гриппа и ОРВИ на предприятиях и социальных объектах региона. С начала месяца проверки прошли на 40 предприятиях и организациях, возбуждено 26 административных дел.

Одно из основных требований профилактики – поддержание соответствующего температурного режима в помещениях. В школах и детских садах должно быть от 18 до 24 градусов, в поликлиниках и больницах – от 20 до 27, в социальных учреждения – от 20 до 24 градусов.

Кроме того, руководители организаций и учреждений обязаны контролировать регулярное проведение влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств, а также обеспечивать иммунизацию сотрудников и своевременную изоляцию тех, у кого появились признаки заболевания гриппом либо ОРВИ.

О несоблюдении температурного режима на социальных объектах можно сообщить по телефону горячей линии Роспотребнадзора: 55-55-50.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:13 0
Другие статьи по темам
Событие
профилактика гриппа и ОРВИпростудные заболеванияУправление Роспотребнадзора по Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На улицах Советской и Революции в Туле ремонтируют тротуары
На улицах Советской и Революции в Туле ремонтируют тротуары
В Туле реконструируют водопроводные сети
В Туле реконструируют водопроводные сети
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.