Тульские предприятия проверят на соблюдение мер профилактики гриппа и ОРВИ

Сотрудники тульского Роспотребнадзора усилили контроль за соблюдением мер профилактики гриппа и ОРВИ на предприятиях и социальных объектах региона. С начала месяца проверки прошли на 40 предприятиях и организациях, возбуждено 26 административных дел.

Одно из основных требований профилактики – поддержание соответствующего температурного режима в помещениях. В школах и детских садах должно быть от 18 до 24 градусов, в поликлиниках и больницах – от 20 до 27, в социальных учреждения – от 20 до 24 градусов.

Кроме того, руководители организаций и учреждений обязаны контролировать регулярное проведение влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств, а также обеспечивать иммунизацию сотрудников и своевременную изоляцию тех, у кого появились признаки заболевания гриппом либо ОРВИ.