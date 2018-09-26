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В Туле реконструируют водопроводные сети

В Туле реконструируют водопроводные сети

На модернизацию водопроводных сетей в ближайшие годы планируется потратить несколько миллиардом рублей.

В жилищно-коммунальное хозяйство Тулы в ближайшие годы будут вложены миллиарды рублей. Об этом на заседании Штаба по стратегическому развитию Тулы рассказал заместитель главы администрации города Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин. 

Он констатировал, что на сегодняшний день износ теплосетей составляет более половины: теплосети – 62,3%, водопроводные – 82,4%, а канализация – 85,2%. Для решения проблемы Тула подала заявку на участие в программе «Развитие застроенных территорий малых и средних городов России», финансируемой «Новым банком развития» (БРИКС). На данный момент заявка рассматривается в Минстрое ЖКХ РФ.

Программа рассчитана на шесть лет и начнет реализовываться в следующем году. В 2019 году будут подготовлены проекты, а сама замена сетей начнется в 2020 году.
 
Общий объем средств программы – порядка 6 млрд рублей, из них 20% – это средства муниципалитета. В рамках программы будут реализованы такие проекты, как строительство водовода Упкинского водозабора – 830 млн рублей. 
 
Кроме этого администрация Тулы продолжает работу по заключению концессионных соглашений по содержанию и реконструкции на объекты теплосетевого хозяйства, водоснабжения и водоотведения областного центра. Общая сумма предполагаемых вложения – 15 млрд 347 млн 680 тысяч рублей. Из них на водоснабжение и водоотведение планируется направить более 8 млрд рублей. 
 
Период концессионного соглашения 20 лет, строительно-монтажные работы планируется выполнить за 15 лет. 
 
В настоящее время ООО «Газпром теплоэнерго Тула» согласовывает стоимость мероприятий с учетом корпоративных требований. Уже заключен концессионное соглашения с АО «Тулагорводоканал», с ним разработаны и согласованы все технические мероприятия коммерческой концессии. 

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:06 0
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Тула

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