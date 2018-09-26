Травма на детской площадке: Узловская прокуратура требует наказать виновных

Напомним, во время игры на карусели восьмилетнему мальчику отрезало фаланги пальцев.

По указанию прокурора Тульской области Узловская межрайонная прокуратура провела проверку по факту травмирования восьмилетнего мальчика на детской игровой площадке в п. Партизан МО Шахтерское. Ребенку отрезало фаланги пальцев, когда он катался на карусели.

В пресс-службе прокуратуры Тульской области уточнили, что проверка была проведена с участием главы администрации МО Шахтерское.

Установлено, что элементы детской игровой площадки находятся в неудовлетворительном состоянии: на качелях однопролетных не защищены острые металлические элементы, качели-лошадки неустойчивы.

У площадки нет собственника, в реестре муниципального имущества МО Шахтерское указанные элементы не значатся.

Соответственно они в установленном законом порядке не обслуживаются, паспорт на элементы детского оборудования отсутствует, ежегодное обследование площадок не производится.

Отсутствуют также информационные таблички с указанием правил и возрастных требований при использовании игрового оборудования, номера телефонов службы спасения, скорой помощи, знак о запрете курения.

Аналогичные нарушения выявлены при осмотре еще нескольких площадок в пос. Дубовка.

Состояние детских площадок не соответствует требованиям безопасности детей их жизни и здоровью.

По результатам проверки в адрес главы администрации МО Шахтерское Узловского района межрайонной прокуратурой внесено представление с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушения, решить вопрос о принятии детских площадок в муниципальную собственность или при наличии оснований демонтировать их.

Решить вопрос о привлечении в порядке ст. 192 Трудового кодекса РФ к дисциплинарной ответственности работников, виновных в указанных нарушениях.

По факту травмирования 8-летнего мальчика проводится доследственная проверка следственными органами. Её результаты Узловская межрайонная прокуратура взяла на контроль.