Самозахват земли по-тульски, или Парковка для избранных

Фото Дмитрия Дзюбина.

Парковочные места во дворе проданы

Двор на улице Емельянова, 12 в Щекино вошел в программу по благоустройству «Формирование комфортной городской среды». Но из-за ремонта в доме развязалась война.



- Старшая по дому продала все парковочные места во дворе, — с таким заявлением на Myslo обратилась Александра Фурсова.

Александра Фурсова — После благоустройства дорогу у нас во дворе расширили, парковочных мест стало много, но пользоваться ими теперь могут только избранные. На 35 парковочных местах стоят замки, каждое место закреплено за определенной квартирой. Жильцы нашего дома купили их у старшей, каждый заплатил по четыре тысячи рублей. Но я такой же собственник, как и остальные. У меня муж — инвалид второй группы, и теперь он не может подъехать к подъезду, а идти ему тяжело. После того, как я стала ругаться и жаловаться, соседи выделили место для инвалидов… в самом конце дома, на краю парковки. Это ли не издевательство? Учитывая, что в доме семь инвалидов. Как они должны поделить между собой этот клочок?



Всего в доме 120 квартир. И против тех, кто занял почетные парковочные места возле подъездов, ополчились те, кому места не достались.

Лилия Лукошникова – Мне 81 год, мой муж еле ходит. Но теперь он вынужден искать место где-то далеко за несколько домов отсюда. А если кто-то вдруг встанет на чужое место, соседи сразу кричат, ругаются.

Николай Гастев, пенсионер – Мне 84 года. У меня нет машины, и специально отведенное место мне не нужно. Но на день рождения ко мне приехала племянница и поставила машину на свободное место возле подъезда. Через 15 минут по ее машине начали стучать. Соседи добивались, чтобы сработала сигнализация. Племянница вышла, и на нее начали кричать, что она поставила машину на чужое место. Что это такое?



Ситуация в доме накалилась до предела. Соседи не могут спокойно вести диалог, практически набрасываются друг на друга с кулаками. У «владельцев парковки» своя правда. И её тоже можно понять.

Вера Серегина – Мы несколько лет назад начали добиваться того, чтобы войти в федеральную программу по благоустройству. Но условие программы: собственники должны профинансировать 15% от стоимости ремонта. В феврале мы собрали общее собрание, честно рассказали: чтобы работы начались, мы должны собрать деньги. Всего нужно было 152 тысячи рублей со 120 квартир. Сумма подъемная, но начался крик. Мы предлагали скинуться поровну, но люди пошли в отказ. У нас встал вопрос: либо вообще отказаться от участия в программе, либо сдать деньги только тем, кто реально хочет благоустройство и готов его софинансировать. В итоге скинулись всего 35 человек, мы сейчас пользуемся парковкой, потому что вложили деньги.

Старшая по дому:

Валентина Никитина – Теперь у нас красота: широкая дорога, парковка, которой никогда не было. Мы оставили одно гостевое место в конце и одно для инвалидов. Но жители должны быть рады, что ничего не заплатили вообще, а места у них появились за наш счет. Мы предупреждали, что так и будет. Посоветовались с администрацией, собрали собрание собственников и за такое распределение мест парковки проголосовали 87% жильцов.



На наш запрос чиновники из администрации ответили, что не имеют отношения к происходящему:



– Администрация Щекинского района сообщает, что по ул. Емельянова, 12 проведено благоустройство придомовой территории с расширением проезжей части для устройства парковочных мест в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Дополнительные работы проведены жильцами данного многоквартирного дома, согласно протоколу собрания собственников МКД, на основании которого утверждается список работ, проводимых на придомовой территории. Администрацией МО Щекинский район разрешений на проведение дополнительных работ не было выдано, т.к. отмежеванная придомовая территория является собственностью жильцов МКД.



Не уберёте машину с парковки? Ну, следите за колесами!

Неумелое желание управлять и пользоваться общедомовым имуществом приводит, например, к самозахвату территории.

«Это же и моя земля тоже, дай-ка, выделю себе место и буду ставить тут машину», – думает собственник квартиры многоквартирного дома, цепляя цепь с замком на столбик.



Так-то оно так, только пользоваться общедомовым имуществом нужно, не ущемляя права остальных собственников. Например, парковка около домов №9 и 10 в зареченском квартале М. Гончары. Вопрос с парковкой тут частично решен – газоны превратились в карманы для стоянки, а чтобы не развозить грязь, жители скинулись и отсыпали их щебенкой.



Тула, квартал Малые Гончары.

Лариса Тимофеева – Как-то вечером я на несколько часов приехала к своей сестре, которая живет в одном из домов в квартале М. Гончары. Припарковалась около дома на свободном месте. Рядом ставила машину женщина из соседнего дома. «А вы надолго машину поставили?» – спросила она у меня. «Не очень. А что такое?» – «А то сейчас хозяин места приедет». Видя явное недоумение на моем лице, она пояснила: «Вы ж на щебенку деньги не сдавали? Значит, и машину тут ставить вам нельзя». А когда увидела, что машину я убирать не собираюсь, ехидно улыбнулась: «Ну, следите за колесами!» Моему возмущению не было предела. Я хоть и не живу здесь, но являюсь собственником половины квартиры, почему я не могу тут ставить машину? Какой еще «хозяин места»? Что за самозахват земли? Да еще эти нелепые угрозы…



Теоретически, можно в отдельно взятом дворе многоквартирного дома распределить парковочные места между конкретными жильцами, а остальных оставить с носом. Но для этого нужно стопроцентное согласие всех собственников.

Двор углового дома №151/2-б по улицам Ф. Энгельса и Агеева. У обоих домов подъезды выходят во двор, который, в общем-то принадлежит всем жильцам. Придомовая территория у каждого строения размежевана, а, значит, каждый дом может распоряжаться своим куском земли как ему вздумается. Только выходит на практике так, что одни по вечерам вынуждены искать, куда поставить машину – на парковке напротив дома все занято. А у других под окнами пустуют парковочные карманы, закрытые цепочками.



Тула, ул. Агеева, 2-б.

Андрей Афанасьев – Напротив дома №2-б много лет назад появились три парковочных кармана, огороженных цепочками. Что это за островки частной собственности среди общедовомой? Они выкупили эту землю у всех остальных жителей дома? Нет, конечно! Но тогда вопрос: на каком основании они отгородили этот участок земли? Когда остро встал вопрос о парковке во дворе, то мы решили, что сделаем парковочный карман. Соседи же не стали ничего делать. В итоге выходит такая картина: наша парковка заставлена и нашими и их машинами, а их пустует. Несколько лет назад мы обращались за помощью и в управляющую компанию, и в районную администрацию, но помощи так и не получили. На вопрос, почему они не могут срезать эти цепи, как это сделал Шестаков в Пролетарском районе, нам сказали, что столбики и цепочки – это частная собственность и портить её нельзя, наказуемо. Неужели нельзя издать распоряжение о запрете подобных парковочных самозахватов с цепями и навесными замками? Ведь таких ситуаций в Туле сотни!



Оказывается, можно и нужно! Это самый настоящий самозахват общей земли.

Специалист по связям с общественностью УК «Альянс», обслуживающей эти два дома:

Максим Елистратов – Жители могут провести собрание и на нем принять решение, передать его управляющей компании, наделяя ее полномочиями на выполнение работ. Если же не удается провести собрание, а парковочное место не предусмотрено планировкой двора, то можно обратиться в административно-техническую инспекцию Тулы, чтобы она провела проверку.

Комментарий юриста

Захват места во дворе вне закона

Юрист ООО «Слобода»:

Евгений Черников – Как-то упорядочить правила парковки во дворе многоквартирного дома – это естественное и правильное желание собственников. Однако часто в силу незнания норм права, а иногда и просто наплевав на них, собственники устраивают во дворах натуральный «беспредел». Цепочки сегодня очень распространены во дворах. Место загорожено, и есть некий жилец, который считает его своим. Однако это чаще всего незаконно. Согласно Жилищному кодексу, все домовое имущество, в том числе и двор, являются общей собственностью всех собственников многоквартирного дома. Каждый квадратный сантиметр любого парковочного места одновременно принадлежит всем собственникам дома.

Причем теоретически собственники могут ограничить въезд на свою территорию чужих машин, например, закрыв свой двор шлагбаумом, - поясняет Евгений. - Но невозможно ограничить права для своих. Ну, и конечно, угрозы по поводу парковки на якобы «чужом месте» во дворе – вещь недопустимая. Напомню, что порча имущества (как раз прокол шины или надпись гвоздиком на капоте) является и гражданско-правовым нарушением, а также может оказаться и уголовным преступлением.

Авторы: Юлия Александрова, Оксана Грудинина.