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Волейбольная «Тулица» проиграла «Ленинградке» в Кубке России
Фото пресс-службы "Тулицы".

Волейбольная «Тулица» проиграла «Ленинградке» в Кубке России

Матч завершился со счетом 1:3.

25 сентября в Москве волейбольная «Тулица» сыграла с «Ленинградкой» в Кубке России. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

Первую партию выиграли наши волейболистки со счетом 25:19. Однако остальные сеты остались за соперницами. Итог игры — 3:1 в пользу ВК «Ленинградка».

Главный тренер «Тулицы» Александр Перепелкин прокомментировал первую игру команды на Кубке России:

- Команда «Ленинградка» — очень сильный соперник, и мы основательно готовились к противостоянию с этим клубом. Стоит сказать, что многое у нас получалось. По большому счету, те задачи, которые мы ставили перед собой в этой игре в плане тактики, техники и эмоциональной составляющей, можно считать выполненными.

У меня к игрокам претензий нет, было пару моментов когда попадали в ступор, но выбирались из него. Боролись мы до конца. Я расстроен, и девочки расстроены, что не победили. Но, думаю, что эта игра — как задел на будущее. Урок перед будущими соперниками.

Сегодня, 26 сентября, в 14.00 «Тулица» в рамках Кубка России сыграет с командой «Динамо-Метар» из Челябинска. Посмотреть трансляцию игры можно будет в группе Volley_Girlz в социальной сети «ВКонтакте».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:06 +1
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