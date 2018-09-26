Фото пресс-службы министерства имущественных и земельных отношений Тульской области.
Под Тулой собственники домов незаконно захватили землю
Общая площадь самовольно занятых территорий составила 1 300 кв.м.
В ходе проверок сотрудники регионального министерства имущественных и земельных отношений выявили самовольный захват территорий собственниками трех земельных участков в тульской деревне Семеновка.
Общая площадь захваченных территорий составила 1 300 кв. м.
Ответственность за данные правонарушения предусмотрена статьей «Самовольное занятие земельного участка» КоАП РФ.
Соответствующие материалы направлены в Управление Росреестра по Тульской области для решения вопроса о привлечении нарушителей к административной ответственности.
За это правонарушение предусмотрено наказание в виде наложения штрафа:
- на граждан — от 5 000 рублей;
- на должностных лиц — от 20 000 рублей;
- на юридических лиц — от 100 000 рублей.
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