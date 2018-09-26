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Под Тулой собственники домов незаконно захватили землю
Фото пресс-службы министерства имущественных и земельных отношений Тульской области.

Под Тулой собственники домов незаконно захватили землю

Общая площадь самовольно занятых территорий составила 1 300 кв.м.

В ходе проверок сотрудники регионального министерства имущественных и земельных отношений выявили самовольный захват территорий собственниками трех земельных участков в тульской деревне Семеновка.

Общая площадь захваченных территорий составила 1 300 кв. м.

Ответственность за данные правонарушения предусмотрена статьей «Самовольное занятие земельного участка» КоАП РФ.

Соответствующие материалы направлены в Управление Росреестра по Тульской области для решения вопроса о привлечении нарушителей к административной ответственности.

За это правонарушение предусмотрено наказание в виде наложения штрафа:

  • на граждан — от 5 000 рублей;
  • на должностных лиц — от 20 000 рублей;
  • на юридических лиц — от 100 000 рублей.
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Под Тулой собственники домов незаконно захватили землю, Фото: 1
Под Тулой собственники домов незаконно захватили землю, Фото: 2
Под Тулой собственники домов незаконно захватили землю, Фото: 3
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:59 +1
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