Под Тулой собственники домов незаконно захватили землю

Фото пресс-службы министерства имущественных и земельных отношений Тульской области.

В ходе проверок сотрудники регионального министерства имущественных и земельных отношений выявили самовольный захват территорий собственниками трех земельных участков в тульской деревне Семеновка.

Общая площадь захваченных территорий составила 1 300 кв. м.

Ответственность за данные правонарушения предусмотрена статьей «Самовольное занятие земельного участка» КоАП РФ.

Соответствующие материалы направлены в Управление Росреестра по Тульской области для решения вопроса о привлечении нарушителей к административной ответственности.

За это правонарушение предусмотрено наказание в виде наложения штрафа: