На масштабное обновление очистных и канализации Тула потратит миллиарды

фото из архива Myslo.ru.

Благодаря этому будет снята проблемы зловонного запаха с очистных в Зареченском районе Тулы

Износ коммунальных сетей Тулы высок, самое плачевное состояние у канализационных сетей – 85,2% износа. О реконструкции их на заседании рабочей группы Штаба по стратегическому развитию Тулы рассказал заместитель главы администрации города по строительству и ЖКХ Роман Мурзин.

Он отметил, что работы по замене сетей начали вести еще несколько лет назад, но реалии таковы, что средств требуется намного больше, чем фактически может выделить на эти цели бюджет города.

Роман Мурзин – Заложить такой объем средств в бюджет просто невозможно. Но Тула вошла в число четырех муниципальных образований, включенных в программу «Развитие застроенных территорий малых и средних городов России». Данная программа будет финансирована «Новым банком развития». Данная программа будет финансироваться «Новым банком развития» (БРИКС). Администрация города уже направила свои предложения по приоритетным проектам, которые планируется реализовать в областном центре на сумму 4,56 млрд рублей.

Часть средств программы пойдет на реконструкцию сетей водоснабжения, другая – на обновление канализации. Самые крупные из них:

реконструкция очистных сооружений канализации города Тулы. Стоимость проекта - 1,7 млрд руб., в том числе строительство цеха механического обезвоживания осадка – 298 млн руб.

перекладка напорной канализации от КНС № 4а с самотечным коллектором по ул. Дрейера (3,85 км) – 1,1 млрд руб.

Сейчас эта программа находится на согласовании в Министерстве строительства и ЖКХ России.

Но требуют замены и сами канализационные сети. Поэтому параллельно ведется работа для заключения концессионных соглашений. В 2015 году администрацией города была разработана и утверждена программа «По доведению сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах бывшего Ленинского района до нормативных требований». Совокупная стоимость выполнения мероприятий по данной программе составляет ориентировочно 4,461 млрд. руб., в том числе на объекты водоотведения – 2,775 млрд руб.

Планируется также расширение канализационных сетей, предполагаемый объем средств – 1,77 млрд руб.

Администрацией Тулы совместно с АО «Тулагорводоканал» разработаны и согласованы уже все технические мероприятия коммерческой концессии.