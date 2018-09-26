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«Сахалин» – «Арсенал»: Беляев забил гол – 0:2

«Сахалин» – «Арсенал»: Беляев забил гол – 0:2

А открыл счет в матче Кадири.

Максим Беляев удвоил преимущество туляков в матче с «Сахалином». На 29-й минуте Горбатенко шикарно подал в штрафную с углового, где Беляев головой отправил мяч в сетку ворот соперника — 0:2.

Напомним, сейчас в Томске проходит матч 1/16 Кубка России по футболу. Кадири открыл счет в игре на 11-й минуте.

Составы команд:

«Арсенал»: Левашов, Хагуш, Комбаров, Денисов, Беляев, Горбатенко, Кадири, Костадинов, Кангва, Лесовой, Мирзов.

Запасные: Нигматуллин, Альварес, Григалава, Крикуненко, Берхамов, Ивакин, Хлусевич.

«Сахалин»: Счастливцев, Сурков, Алахвердов, Коломыц, Гаглоев, Духов, Маслов, Ерусланов, Есиков, Матрахов, Большунов.

Запасные: Хорошилов, Худяков, Антух, Аксютенко, Чудояков, Изотов, Холодилов.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:38 +2
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