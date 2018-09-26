«Сахалин» – «Арсенал»: Беляев забил гол – 0:2
А открыл счет в матче Кадири.
Максим Беляев удвоил преимущество туляков в матче с «Сахалином». На 29-й минуте Горбатенко шикарно подал в штрафную с углового, где Беляев головой отправил мяч в сетку ворот соперника — 0:2.
Напомним, сейчас в Томске проходит матч 1/16 Кубка России по футболу. Кадири открыл счет в игре на 11-й минуте.
Составы команд:
«Арсенал»: Левашов, Хагуш, Комбаров, Денисов, Беляев, Горбатенко, Кадири, Костадинов, Кангва, Лесовой, Мирзов.
Запасные: Нигматуллин, Альварес, Григалава, Крикуненко, Берхамов, Ивакин, Хлусевич.
«Сахалин»: Счастливцев, Сурков, Алахвердов, Коломыц, Гаглоев, Духов, Маслов, Ерусланов, Есиков, Матрахов, Большунов.
Запасные: Хорошилов, Худяков, Антух, Аксютенко, Чудояков, Изотов, Холодилов.
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