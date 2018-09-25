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В Туле еще шесть социальных учреждений подключены к отоплению

В Туле еще шесть социальных учреждений подключены к отоплению

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В Туле еще шесть социальных учреждений подключены к отоплению. Руководители образовательных и медицинских учреждений продолжают подавать заявки на подключение тепла.

Напомним, по поручению главы администрации города Евгения Авилова с 24 сентября от руководителей медицинских и социальных учреждений принимаются заявки на подключение тепла.

Вчера заявки поступили от четырех учреждений, сегодня еще от шести. Так, тепло подключено в детском саду № 84, МБУДО «Центр внешкольной работы», Женской консультации № 1, Хрущевской школе, детском саду в поселке Федоровка, детском саду в п. Прилепы, МБУДО «Центр психолого-педагогического и социального сопровождения» в пос. Барсуки.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:45 +4
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