Сгорел трансформатор: В Туле без света остались три улицы

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Ранее Myslo писал, что в Туле на улице Пархоменко сгорела трансформаторная будка. Выяснилось, что ЧП произошло из-за неблагоприятных погодных условий.

- Сильным ветром на воздушные линии электропередачи повалило дерево, из-за этого произошло короткое замыкание и повреждение оборудования подстанции с последующим его возгоранием, — сообщили в пресс-службе «Тульских городских электрических сетей».

Без света в итоге остались частично три улицы — Пархоменко, Клюева, Головина.

На данный момент четыре бригады энергетиков АО «ТГЭС» проводят аварийно-восстановительные работы.