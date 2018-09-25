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Талантливой молодежи Тульской области не выплатили премии правительства

Талантливой молодежи Тульской области не выплатили премии правительства

30 победителей конкурса - школьники, студенты, педагоги, спортсмены - ждут свои 20 тысяч рублей с 22 июня 2018 года.

21 марта 2018 года в министерстве молодежной политике, руководимом Юлией Вепринцевой, подвели итоги конкурсного отбора на соискание премии правительства Тульской области для поддержки талантливой молодежи в 2018 году, о чем и сообщили на сайте ведомства:

– В Тульской области прошел конкурсный отбор кандидатов на соискание  региональной премии правительства для поддержки талантливой молодежи. 19 марта в Тульском областном центре молодежи состоялось заседание экспертного совета по отбору кандидатов на соискание премии правительства Тульской области для поддержки талантливой молодежи. В нем приняла участие заместитель председателя правительства – министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева. 

В 2018 году на соискание региональной премии подали заявки 77 человек.

Ежегодно с 2010 года вручаются премии правительства Тульской области для поддержки талантливой молодежи в пяти номинациях: социально-значимая и общественная деятельность, научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность, профессиональное мастерство, художественное творчество, любительский спорт».

Правда, в прикрепленном протоколе указано, что заявок было 76. Ну, это неважно. Важно другое. Все члены экспертного совета в составе 10 человек – С. А. Ерощенкова, И. В. Полякова, И. А. Миронова, С. А. Понкратова, В. А. Яицкий, З. Н. Калинина, М. В. Циглер, О. В. Пантюхин, В. Ю. Агапов, А. В. Акимова – единогласно проголосовали за 30 номинантов.

21 июня 2018 года Юрий Андрианова, председатель правительства Тульской области, первый зам. губернатора, подписал постановление о награждении премиями правительства Тульской области для поддержки талантливой молодежи. 30 премий в размере 20 тыс. рублей каждая. Как указано в самом постановлении за подписью Юрия Михайловича, в силу решение вступило с момента его опубликования, то есть с 22 июня 2018 года.

Прошло три месяца. Победители конкурса ждут от министра молодежной политики Юлии Вепринцевой разъяснения, когда же они получат свои деньги.

Напомним, что в прошлом году аналогичные премии вручали победителям в торжественной обстановке 12 июля на заседании правительства региона.

Кого же «наградили», но так и не выдали премии в этом году?

Никиту Бурвикова — члена общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание»;

Романа Вепринцева — педагога-организатора ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж»;

Оксану Грудинину — корреспондента ООО «Слобода»;

Викторию  Дворянкину — комиссара студенческого педагогического отряда «Чайка»;

Маргариту Коневскую — специалиста по работе с молодежью МБУ «Молодежный центр «Родина»;

Евгения Панфилова — проректора по финансово-правовым и кадровым вопросам АНО ВО «Институт законоведения и управления ВПА»;

Марину Щелудько — педагога-организатора отдела поддержки студенческих объединений и инициатив департамента воспитательной работы и социальной политики ФГБОУВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.H. Толстого»;

Михаила Щербакова — учащегося МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени С.В. Ишеева»;

Анастасию  Артемову — студентку ФГОБУВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»;

Дениса Булатова — участника народного самодеятельного коллектива клуба научно-технического творчества молодежи «Электрон» муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговая система»;

Александра Васильева — ведущего инженера-исследователя АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова»;

Сергея Воробьева — специалиста по работе с молодежью МБУ «Молодежный центр «Спектр»;

Яну Генералову — члена общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание»;

Марию Кружалову – учащуюся МОУ «Ивановская средняя школа» Куркинского района.

Юлию Астапову — заместителя директора МБУ «Молодежный многопрофильный центр «Родина»;

Екатерину Зорину — преподавателя по классу хореографии МБУДО образования «Детская школа искусств №1»;

Наталью Зуй – преподавателя ГПОУ Тульской области «Тульский технико-экономический колледж им. А.Г. Рогова»;

Алену Кожевину – преподавателя МБУДО «Детская школа искусств №4»;

Анастасию Котову — педагога дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества»;

Юлию Хромушкину — руководителя клубного формирования МБУК «Культурно-досуговое объединение»;

Илью Борисова — учащегося МБУДО «Зареченская детская школа искусств»;

Эвелину Вачейшвили — специалиста по работе с молодежью МБУ «Молодежный многопрофильный центр «Родина»;

Степана Захарова — учащегося МБУДО «Кимовская детская школа искусств»;

Александра Кошелева – солиста народного самодеятельного коллектива эстрадной студии «Премьера»;

Светлану Ларшину — студентку ФГБОУВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.H. Толстого»;

Арину Макарчеву — учащуюся МБУДО «Детская школа искусств» г. Новомосковска;

Егора Подставкина — учащегося МБУДО «Узловская детская школа искусств»;

Никиту Башкирова – студента ФГБОУВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»;

Екатерину Быкову — воспитанницу спортивного клуба по боксу и кикбоксингу МКОУ «Подростково-молодежный центр «Мечта»;

Марию Грызлову — спортсмена-инструктора ГУ ТО «Областная спортивная школа олимпийского резерва».

P. S. Министерство Вепринцевой только по госпрограмаме «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» получило в 2018 году финансирование в размере 77,164 млн. руб. Неужто не хватило 600 тысяч на выплату премий талантливой молодежи?

сегодня, в 17:42 0
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Люди
Юлия Вепринцева
Место
Тульская область

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