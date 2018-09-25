Новомосковск попал в лидеры городов с лучшим общественным транспортом

Новомосковск занял третье место в рейтинге городов России с лучшим общественным транспортом. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на аналитиков портала Domofond.

Эксперты провели опрос, участникам которого было предложено оценить утверждение «Меня устраивает работа общественного транспорта в моем районе» по шкале от 1 до 10 баллов, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен».

Лидер рейтинга — Анапа (8,3 балла). Второе место списка заняла Тюмень (8,2 балла), третье — Новомосковск (8,1 балла).

В десятку городов с хорошо развитыми системами общественного транспорта также вошли: Ижевск (8,1 балла), Мурманск, Березники, Нижневартовск, Череповец и Владимир (у всех — 8 баллов), Энгельс (7,9 балла).

Нижнюю строчку занял Арзамас (Нижегородская область) с пятью баллами. Из 10 аутсайдеров рейтинга три города находятся в Ростовской области — это Новочеркасск, Батайск и Шахты.