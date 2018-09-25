Фото из архива Myslo.

В 2019 году в Туле заменят 243 лифта. Об этом на заседании рабочей группы Штаба по развитию города рассказал заместитель главы администрации Роман Мурзин.

Он отметил, что в этом году были в рамках областной программы было заменено 77 лифтов. На эти цели было потрачено из бюджета города 27,5 млн рублей. Роман Мурзин подчеркнул, что программа финансируется из нескольких источников.

Более половины общей суммы — 51,1% - дает Фонд капремонта, 3,7% - жители, муниципальный и областной бюджет — остальную часть в равных долях (по 22,6%).

На будущий год запланировано потратить на замену лифтов 100 млн рублей. Источники и соотношения финансирования останутся прежними.