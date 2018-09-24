За неделю в Туле произошло 24 аварийных отключения света, газа и воды

Об этом рассказал заместитель начальника МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Сергей Рожков.

В период с 17 по 24 сентября в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 5325 сообщений от граждан. В Туле произошло 24 аварийных отключения по водо-, газо- и электроснабжению.

За отчетный период на территории муниципального образования случилось 206 дорожно-транспортных происшествий, пострадали 17 человек, погибших нет. Об этом рассказал заместитель начальника МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Сергей Рожков.

За минувшую неделю произошло 4 пожара, из них три в городе и один в сельском населенном пункте, пострадавших нет.

Сотрудники поисково-спасательной службы выезжали на вызовы 57 раз. В результате оказана помощь 97 гражданам, спасены 2 человека.