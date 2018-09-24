новости
новости
Регистрация
За неделю в Туле произошло 24 аварийных отключения света, газа и воды

За неделю в Туле произошло 24 аварийных отключения света, газа и воды

Об этом рассказал заместитель начальника МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Сергей Рожков.

В период с 17 по 24 сентября в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 5325 сообщений от граждан. В Туле произошло 24 аварийных отключения по водо-, газо- и электроснабжению.

За отчетный период на территории муниципального образования случилось 206 дорожно-транспортных происшествий, пострадали 17 человек, погибших нет. Об этом рассказал заместитель начальника МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Сергей Рожков.

За минувшую неделю произошло 4 пожара, из них три в городе и один в сельском населенном пункте, пострадавших нет.

Сотрудники поисково-спасательной службы выезжали на вызовы 57 раз. В результате оказана помощь 97 гражданам, спасены 2 человека.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:11 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
аварийные отключения

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области открыто движение транспорта по новому мосту через реку Красивая Меча
В Тульской области открыто движение транспорта по новому мосту через реку Красивая Меча
Тульские усадьбы презентовали кинопродюсерам России
Тульские усадьбы презентовали кинопродюсерам России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.