В Тульской области открыто движение транспорта по новому мосту через реку Красивая Меча

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В процессе строительства был увеличен объем геологических работ, поэтому открытие моста было отложено на несколько недель.

24 сентября в Ефремове открылось движение по новому мосту через реку Красивая Меча. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Сооружение длиной свыше 140 метров с двухполосным движением и пешеходными зонами начали строить в 2017 году взамен аварийного моста, возведенного в 1961 году. Участок реконструкции — порядка 1 км дорожного полотна. Мостовой переход соединяет город с трассой Лапотково-Ефремов.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что в процессе строительства был пересмотрен ряд проектных решений и увеличен объем геологических работ, и поэтому открытие моста было отложено на несколько недель.

- Этот мост очень важен для жителей Ефремова и предприятий, которые работают в этом городском округе. По поручению губернатора Алексея Дюмина жесткий контроль за выполнением работ осуществлялся на всех этапах. И теперь движение по мосту абсолютно безопасно, — сказал Родион Дудник.