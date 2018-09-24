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Тульские усадьбы презентовали кинопродюсерам России
Фото Кинокомиссии Тульской области.

Тульские усадьбы презентовали кинопродюсерам России

Ведущие продюсеры и представители кинокомиссий обсудили возможность проведения киносъемок в различных регионах страны.

В Санкт-Петербурге завершился XX Международный контент форум и выставка «Кино Экспо». Инициаторами мероприятия выступают Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Фонд кино и Санкт-Петербургский международный Контент Форум. АПКиТ совместно с Агентством стратегических инициатив реализуют проект «Кино России», цель которого заключается в ускорении роста региональных экономик путем создания благоприятных условий для кино- и телепроизводства.

В форуме приняла участие делегация Тульской области — продюсер, заместитель председателя региональной кинокомиссии Михаил Канаев и руководитель Центра развития кино Объединения центров развития искусства, народной культуры и туризма, член кинокомиссии Александр Степушкин.

Ведущие продюсеры и представители кинокомиссий обсудили возможность проведения киносъемок в различных регионах страны. В рамках обсуждений прошла презентация потенциала Тульской области для съемок кино- и телефильмов: старинные усадьбы, индустриальные и спортивные объекты, разнообразные ландшафты. Среди плюсов нашего региона эксперты также отмечают удобную логистику и наличие опыта производства картин.

Напомним, в сентябре этого года при поддержке кинокомиссии в Тульской области прошли съемки трех проектов: сериала «Мир. Дружба. Жвачка», серий программы «Утилизатор» и фильма «Когда небо улыбается».

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:57 0
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Место
Санкт-Петербург

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